Onofri: "Gudmundsson mi sta deludendo a Firenze, va lasciato libero di agire in campo"

L'ex giocatore genoano ha parlato del rendimento di Gudmundsson alla Fiorentina dopo quanto fatto col grifone

Al canale Football Room, l'ex giocatore del Genoa Claudio Onofri ha parlato di Gudmundsson domani al rientro dopo l'infortunio in Nazionale: "Non mi aspettavo un rendimento così da Gudmundsson alla Fiorentina perché mi ricordo bene la differenza che faceva al Genoa dove veniva lasciato libero di fare perché è un anarchico positivo, non gli puoi dare una posizione specifica perché deve essere lui a creare la giocata senza troppe indicazioni, invece a Firenze gli hanno detto di fare un certo tipo di gioco ed è stato penalizzato."

Prosegue: "Mi auguro che con Pioli possa prendersi la squadra in mano perché l'ho conosciuto ed è un ragazzo in gamba davvero. A Genova vinceva le partite da solo, spero che possa star bene anche in viola dove per il momento non ha inciso come credevo."