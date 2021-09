Onofri: “Italiano pecca nella fase difensiva. Per battere i Viola servirà un Genoa perfetto”

Claudio Onofri, ex difensore del Grifone e commentatore televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida di Sabato tra la Fiorentina ed il Genoa. Queste le sue dichiarazioni:

ITALIANO “Si vedeva già dal gioco con lo Spezia in B che sarebbe diventato un allenatore importante. Già con lo Spezia in B notavo alcune lacune sotto il profilo difensivo: quando va a pressare in maniera asfissiante non sempre i movimenti difensivi che seguono la linea di pressing sono fatti nel migliore dei modi”.

GENOA “Ballardini l’anno scorso esordì proprio contro Italiano (sfida vinta dal Genoa 1-2, ndr): fece una partita incredibile sotto il profilo tattico, se lo non avesse fatto avrebbe sicuramente perso per come giocava lo Spezia. Il Genoa deve continuare il trend iniziato nel secondo tempo contro il Cagliari, ma se si sbilancia troppo la Fiorentina ti fa molto male. Perciò il Grifone dovrà fare una partita perfetta”.

CORI RAZZISTI “La multa è addirittura poco, ci sono provvedimenti da prendere su gente che non può entrare allo stadio. È un atteggiamento peccaminoso, in qualsiasi stadio avvenga”.

