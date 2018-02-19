Onofri:" I tifosi viola devono accontentarsi. Eysseric può dare di più:"

Claudio Onofri dopo aver commentato per Sky la partita di ieri ha parlato a Radio Bruno Toscana:" La Fiorentina sta un po’ stentando nei risultati, ma bisogna dare tempo alla squadra di Pioli. Purtrop...

Claudio Onofri dopo aver commentato per Sky la partita di ieri ha parlato a Radio Bruno Toscana:" La Fiorentina sta un po’ stentando nei risultati, ma bisogna dare tempo alla squadra di Pioli. Purtroppo il calcio italiano in questo momento storico è molto indietro ai principali campionati, non sono più i tempi in cui c’era Batistuta alla Fiorentina. Solo pochi club come la Juventus e il Napoli riescono a mantenere uno standard elevato, le altre realtà si devono barcamenare e bisogna un po’ accontentarsi. Io sono tifoso del Genoa e sento fare gli stessi discorsi. Poi in questo contesto c’è chi lavora meglio e chi lavora peggio. Eysseric? Sta facendo la fine di Dalbert al Nizza, che non gioca mai. Ma l’anno scorso li avevo visti all’opera nel campionato francese e mi avevano dato ottime impressioni. Lo stesso vale per Vitor Hugo che avevo apprezzato nel Palmeiras. Forse in Italia si traggono conclusioni troppo in fretta e non si dà il tempo ai giocatori di ambientarsi ed esprimersi."