Kouame: "Ho recuperato dall'infortunio e sono stato convocato per la gara"

Kouame torna a disposizione dell'allenatore viola, Cesare Prandelli.

L'attaccante ivoriano, Christian Kouame, ha parlato sui canali social del club viola.

Ecco le sue parole: "Sto molto meglio, ho recuperato dall’infortunio e sono stato convocato, quindi ci sarò per la trasferta contro il Benevento. Una bella notizia dopo tre gare ai box. Rientro oggi e vediamo. Speriamo di riuscire a fare un buon risultato".

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