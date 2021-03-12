Labaro Viola

Kouame: "Ho recuperato dall'infortunio e sono stato convocato per la gara"

Kouame torna a disposizione dell'allenatore viola, Cesare Prandelli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2021 14:52
Kouame: "Ho recuperato dall'infortunio e sono stato convocato per la gara" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
Social
Fiorentina
Benevento
Kouame
Condividi

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

L'attaccante ivoriano, Christian Kouame, ha parlato sui canali social del club viola.

Ecco le sue parole: "Sto molto meglio, ho recuperato dall’infortunio e sono stato convocato, quindi ci sarò per la trasferta contro il Benevento. Una bella notizia dopo tre gare ai box. Rientro oggi e vediamo. Speriamo di riuscire a fare un buon risultato".

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI MIRABELLI

https://www.labaroviola.com/mirabelli-non-ho-avuto-contatti-con-il-presidente-commisso-gattuso/133553/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok