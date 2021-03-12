Kouame: "Ho recuperato dall'infortunio e sono stato convocato per la gara"
Kouame torna a disposizione dell'allenatore viola, Cesare Prandelli.
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2021 14:52
L'attaccante ivoriano, Christian Kouame, ha parlato sui canali social del club viola.
Ecco le sue parole: "Sto molto meglio, ho recuperato dall’infortunio e sono stato convocato, quindi ci sarò per la trasferta contro il Benevento. Una bella notizia dopo tre gare ai box. Rientro oggi e vediamo. Speriamo di riuscire a fare un buon risultato".
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