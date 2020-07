Moviola CorSport, giusto il giallo a Barella per il fallo su Ghezzal. Contatto Barella-Castro? No rigore

Ecco la moviola di Inter-Fiorentina del Corriere dello Sport: “Una gara non complicatissima quella da gestire per Giacomelli. L’episodio più dubbio resta l’intervento duro di Barella su Ghezzal, non da espulsione, il piede a martello del centrocampista nerazzurro colpisce solamente il pallone. Giusto il quale anche se un’espulsione non sarebbe stato un grave errore. Giusta la decisione sul contatto in area della Fiorentina, tra Barella e Castrovilli, i due si sono allacciati, nessun rigore. Giusto annullare il gol di Candreva per fuorigioco.