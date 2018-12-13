Fiorentina-Empoli, arbitra Giacomelli di Trieste. Al Var...
Diramata la designazione per Fiorentina-Empoli. Toccherà a Giacomelli della Sezione di Triste il match del Franchi. Questa la squadra arbitrale:Arbitro: GIACOMELLIAssistenti: DE MEO – BINDONIIV: DI MA...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 14:29
Diramata la designazione per Fiorentina-Empoli. Toccherà a Giacomelli della Sezione di Triste il match del Franchi. Questa la squadra arbitrale:
Arbitro: GIACOMELLI
Assistenti: DE MEO – BINDONI
IV: DI MARTINO
VAR: LA PENNA
AVAR: PASSERI