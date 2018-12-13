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Fiorentina-Empoli, arbitra Giacomelli di Trieste. Al Var...

Diramata la designazione per Fiorentina-Empoli. Toccherà a Giacomelli della Sezione di Triste il match del Franchi. Questa la squadra arbitrale:Arbitro: GIACOMELLIAssistenti: DE MEO – BINDONIIV: DI MA...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 14:29
Fiorentina-Empoli, arbitra Giacomelli di Trieste. Al Var... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
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Diramata la designazione per Fiorentina-Empoli. Toccherà a Giacomelli della Sezione di Triste il match del Franchi. Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: GIACOMELLI
Assistenti: DE MEO – BINDONI
IV: DI MARTINO
VAR: LA PENNA
AVAR: PASSERI

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