Disegnazioni arbitrali: Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Giacomelli. Le altre gare...
Arbitri (più assistenti, quarti ufficiali, Var e Avar) che dirigeranno le gare della nona giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica 21 ottobre alle 15. Bologna-Torino: Banti...
Arbitri (più assistenti, quarti ufficiali, Var e Avar) che dirigeranno le gare della nona giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica 21 ottobre alle 15. Bologna-Torino: Banti di Livorno (Tonolini-Di Iorio/IV: Baroni) Chievo-Atalanta: Rocchi di Firenze (Cecconi-C.Rossi/IV: Rapuano); Fiorentina-Cagliari (ore 18): Giacomelli di Trieste (Caliari-Lanotte/IV: Pillitteri); Frosinone-Empoli (ore 12:30): Orsato di Schio (Manganelli-Vivenzi/IV: Manganiello); Inter-Milan (ore 20:30): Guida di Torre Annunziata (Meli-Passeri/IV: Maresca); Juventus-Genoa (sabato 20-10, ore 18): La Penna di Roma 1 (Marrazzo-Bottegoni/IV: Ros); Parma-Lazio: Fabbri di Ravenna (Preti-Alassio/IV: Massa); Roma-Spal (sabato 20-10, ore 15): Pairetto di Nichelino (Ranghetti-Fiorito/IV: Di Martino); Sampdoria-Sassuolo (lunedì 22-10, ore 20:30): Fourneau di Roma 1 (Vuoto-Gori/IV: Pezzuto); Udinese-Napoli (sabato 20-10, ore 20:30): Mariani di Aprilia (Bindoni-Paganessi/IV: Ghersini).
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