Moviola, Giacomelli si prende la sufficienza in pagella per Torino-Fiorentina
Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport di Torino-Fiorentina valutando la partita diretta dall'arbitro Piero Giacomelli: "Partita gestita senza troppe difficoltà, in qualche episodio mano leggera...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 10:44
Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport di Torino-Fiorentina valutando la partita diretta dall'arbitro Piero Giacomelli: "Partita gestita senza troppe difficoltà, in qualche episodio mano leggera, gestione tutto sommato ok dei cartellini". Il direttore di gara si è preso una sufficienza in pagella.