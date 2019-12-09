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Moviola, Giacomelli si prende la sufficienza in pagella per Torino-Fiorentina

Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport di Torino-Fiorentina valutando la partita diretta dall'arbitro Piero Giacomelli: "Partita gestita senza troppe difficoltà, in qualche episodio mano leggera...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 10:44
Moviola, Giacomelli si prende la sufficienza in pagella per Torino-Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
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Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport di Torino-Fiorentina valutando la partita diretta dall'arbitro Piero Giacomelli: "Partita gestita senza troppe difficoltà, in qualche episodio mano leggera, gestione tutto sommato ok dei cartellini". Il direttore di gara si è preso una sufficienza in pagella.

 

 

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