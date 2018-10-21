Giacomelli: buona tradizione con la Fiorentina. L’anno scorso in Torino-Lazio...

Simon Pagnini ci ha raccontato l’arbitro di Fiorentina-Cagliari: Piero Giacomelli:“L’arbitro di Trieste, è un fischietto esperto poiché è nella massima serie dal 2012. In molti lo ricordano, ed in par...

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2018 12:33

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