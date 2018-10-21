Giacomelli: buona tradizione con la Fiorentina. L’anno scorso in Torino-Lazio...
Simon Pagnini ci ha raccontato l’arbitro di Fiorentina-Cagliari: Piero Giacomelli:“L’arbitro di Trieste, è un fischietto esperto poiché è nella massima serie dal 2012. In molti lo ricordano, ed in par...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 12:33
Simon Pagnini ci ha raccontato l’arbitro di Fiorentina-Cagliari: Piero Giacomelli:
“L’arbitro di Trieste, è un fischietto esperto poiché è nella massima serie dal 2012. In molti lo ricordano, ed in particolare i tifosi laziali, per il rigore non concesso nello scorso campionato in Torino-Lazio. La Fiorentina ha generalmente una buona tradizione con il direttore di gara triestino. Designazione di Rizzoli corretta per la gara tra Fiorentina Cagliari”.