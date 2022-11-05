Muriel contro Mariani: "Se devi arbitrare alle 18 non mettere la cena alle 20 che poi non arrivi in tempo"
"Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai tempo ad arrivare" scrive sui social Luis Muriel. Chiaro il riferimento dell'attaccante al direttore di gara Mariani per aver fi...
"Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai tempo ad arrivare" scrive sui social Luis Muriel. Chiaro il riferimento dell'attaccante al direttore di gara Mariani per aver fischiato al 94' senza aver dato un minuto in più di recupero per le proteste per il corner non concesso all'Atalanta. Ecco il suo post poi rimosso.
ITALIANO: "TORNA AMRABAT, NON RECUPERANO SOTTIL E NICO"
https://www.labaroviola.com/italiano-torna-amrabat-non-recuperano-nico-e-sottil-ricordiamo-bene-la-sconfitta-dello-scorso-anno/191372/