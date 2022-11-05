Labaro Viola

Muriel contro Mariani: "Se devi arbitrare alle 18 non mettere la cena alle 20 che poi non arrivi in tempo"

"Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai tempo ad arrivare" scrive sui social Luis Muriel. Chiaro il riferimento dell'attaccante al direttore di gara Mariani per aver fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2022 21:20
Muriel contro Mariani: "Se devi arbitrare alle 18 non mettere la cena alle 20 che poi non arrivi in tempo" -
News
Muriel
Mariani
Condividi

"Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai tempo ad arrivare" scrive sui social Luis Muriel. Chiaro il riferimento dell'attaccante al direttore di gara Mariani per aver fischiato al 94' senza aver dato un minuto in più di recupero per le proteste per il corner non concesso all'Atalanta. Ecco il suo post poi rimosso.

Muriel contro Mariani: "Se devi arbitrare alle 18 non mettere la cena alle 20 che poi non arrivi in tempo"

ITALIANO: "TORNA AMRABAT, NON RECUPERANO SOTTIL E NICO"

https://www.labaroviola.com/italiano-torna-amrabat-non-recuperano-nico-e-sottil-ricordiamo-bene-la-sconfitta-dello-scorso-anno/191372/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok