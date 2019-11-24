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Lecce-Cagliari sarà recuperata domani alle 15. Onore ai tifosi salentini che ospiteranno i tifosi rossoblú

I tifosi salentini hanno offerto ospitalità ai tifosi del Cagliari presenti nel settore ospite per potergli consentire di assistere domani pomeriggio al recupero della gara di campionato: Lecce-Caglia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 23:34
Lecce-Cagliari sarà recuperata domani alle 15. Onore ai tifosi salentini che ospiteranno i tifosi rossoblú -
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I tifosi salentini hanno offerto ospitalità ai tifosi del Cagliari presenti nel settore ospite per potergli consentire di assistere domani pomeriggio al recupero della gara di campionato: Lecce-Cagliari. La partita è stata rinviata domani a causa del maltempo dall'arbitro Mariani di Aprilia.

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