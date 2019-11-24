Lecce-Cagliari sarà recuperata domani alle 15. Onore ai tifosi salentini che ospiteranno i tifosi rossoblú
I tifosi salentini hanno offerto ospitalità ai tifosi del Cagliari presenti nel settore ospite per potergli consentire di assistere domani pomeriggio al recupero della gara di campionato: Lecce-Caglia...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 23:34
I tifosi salentini hanno offerto ospitalità ai tifosi del Cagliari presenti nel settore ospite per potergli consentire di assistere domani pomeriggio al recupero della gara di campionato: Lecce-Cagliari. La partita è stata rinviata domani a causa del maltempo dall'arbitro Mariani di Aprilia.