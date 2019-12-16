Moviola, riesce a tenere in mano una partita difficile. Sbaglia in una sola occasione

La moviola del Corriere dello Sport di Fiorentina-Inter. È una partita tosta, spigolosa, con molti falli, non è semplice tenerla in mano. Lui ci riesce sbagliando una sola decisione: quando Dragowski,...

La moviola del Corriere dello Sport di Fiorentina-Inter. È una partita tosta, spigolosa, con molti falli, non è semplice tenerla in mano. Lui ci riesce sbagliando una sola decisione: quando Dragowski, uscendo fuori area, travolge Lautaro, fischia punizione a favore dei viola. È l'esatto contrario. Mariani si prende 6. Var: Mazzoleni 6,5