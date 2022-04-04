Bergonzi precisa: ''Sul contrasto tra Pinamonti e Terracciano non c'è assolutamente nulla''

Intervenuto ai microfoni di calcioinpillole.com, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato della situazione relativa al contrasto di gioco tra Pinamonti e Terracciano. Queste le sue parole:''Ieri è inter...

A cura di Redazione Labaroviola 04 aprile 2022 15:18

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