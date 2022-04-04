Bergonzi precisa: ''Sul contrasto tra Pinamonti e Terracciano non c'è assolutamente nulla''
Intervenuto ai microfoni di calcioinpillole.com, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato della situazione relativa al contrasto di gioco tra Pinamonti e Terracciano. Queste le sue parole:''Ieri è inter...
Intervenuto ai microfoni di calcioinpillole.com, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato della situazione relativa al contrasto di gioco tra Pinamonti e Terracciano. Queste le sue parole:
''Ieri è intervenuto Maresca sul fallo di Pinamonti su Terracciano. Non so cosa l’arbitro abbia potuto vedere al monitor... Non c’era nulla di eclatante, era un contrasto di gioco. Non c’è nulla, è incomprensibile. Da quel momento la partita per l’arbitro è andata in salita. Divento matto per queste cose, è stato messo in difficoltà un collega".
PAGELLE VIOLA: FINALMENTE NICO, CASTROVILLI LEADER. IGOR UN MURO, BENE DUNCUN
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