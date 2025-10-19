20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bergonzi sicuro: “Non è mai rigore per il Milan. Nessun chiaro ed evidente errore”

Redazione

20 Ottobre · 00:04

"Gimenez accentua molto coprendosi il volto con le mani"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha così commentato ai microfoni di Rai Sport l’episodio che ha portato al rigore per il Milan: “La mano di Parisi va sulla guancia del giocatore del Milan che va giù, Gimenez accentua molto coprendosi il volto con le mani e ha anche accennato una piccola reazione su Ranieri. Il Var lo richiama e gli fa vedere l’immagine, sicuramente l’intervento del giocatore della Fiorentina c’è, così come c’è l’accentuazione da parte del giocatore del Milan. Per me non è mai calcio di rigore. Il Var come può intervenire su quest’episodio? Come si può stabilire l’entità, l’intensità dell’intervento, non lo capiamo e non possiamo farlo. Come si può capire che è un chiaro ed evidente errore. L’unico che può capirlo è il direttore di gara dal campo che è piazzato benissimo. A mio giudizio non è rigore e non accetto in modo più assoluto che il Var Abisso abbia invaso la sfera dell’arbitraggio”.

