Bergonzi si espone: “Gol di Lautaro regolare, il rigore su Ranieri è inesistente. Su Nzola non c’è violenza”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi, attualmente moviolista alla Domenica Sportiva di Rai 2, si è espresso sugli episodi arbitrali più discussi del match tra Fiorentina-Inter, che ha visto la squadra nerazzurra prevalere per 0-1 grazie a un gol di Lautaro.

Ecco le sue parole: “Sul gol di Lautaro c’è un contatto leggerissimo, mentre Parisi si tocca il volto e la gola come se avesse subito una manata e resta a terra per qualche minuto. Lautaro spinge il giocatore viola, ma lo fa per prendere posizione, non c’è alcun tipo di scorrettezza ed è giustissimo convalidare il gol. Tra Ranieri e Bastoni ci sono trattenute reciproche, tipiche dei calci piazzati. In questo caso il direttore di gara ha fatto bene a non prendere decisioni perché non ci sono situazioni fallose, Bastoni guarda sempre il pallone e non c’è niente da ravvisare. Infine, il rigore assegnato alla Fiorentina è corretto, ma non per la violenza dell’intervento di Sommer. Il portiere non adotta alcuna condotta violenta, ma viene punita l’irruenza e l’imprudenza della sua uscita, nonostante prima colpisca il pallone e poi frani energicamente sul volto di Nzola“.

MARELLI COMMENTA GLI EPISODI DI FIORENTINA-INTER