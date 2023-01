Bergonzi: “Rigore della Fiorentina lascia dubbi, il tiro sarebbe finito lontanissimo. Il VAR ha sbagliato”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Mauro Bergonzi, ha così parlato dell’episodio decisivo nel finale di Fiorentina-Sassuolo con il rigore concesso ai viola e poi realizzato da Nico Gonzalez: “Il rigore dato alla Fiorentina lascia molti dubbi. Il braccio di Tressoldi è sì staccato dal corpo, ma la traiettoria del tiro di Terzic non va verso la porta. Il rigore deve essere fischiato quando la palla viene spedita sul braccio, non viceversa. Il pallone sarebbe finito lontanissimo dalla porta. Per me il Var ha sbagliato”.