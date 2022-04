Bergonzi: “Rigore per la Fiorentina per mano di De Sciglio? Non si capisce non ci sono immagini chiare”

A Mediaset l’ex arbitro Bergonzi ha fatto la moviola di Juventus-Fiorentina. Questo il suo parere:

“Rigore per la Fiorentina? Non ci sono certezze sul fatto che il pallone finisca sul braccio di De Sciglio. Con i nostri tecnici abbiamo zoomato, rallentato, ma non siamo riusciti a capire se il pallone finisca sul braccio. L’arbitro era posizionato bene, quindi possiamo dire che Doveri ha valutato bene. Il giallo a De Sciglio è giusto, nessuna discussione. Rigore su De Ligt? C’è un leggero contatto con Biraghi, ma lui si butta a terra: non c’è nulla che porti ad un rigore. Ha fatto bene Doveri, promosso. Penso possa arbitrare la finale. È il più bravo arbitro del campionato, non vedo perché non possa essere designato, fossi in Rocchi manderei lui”.

