Bergonzi: “C’era rigore per la Fiorentina. Ranieri colpito sul retrocoscia per questo si auto sgambetta”

“Il tocco del giocatore del Lecce è evidente”

In Fiorentina-Lecce, all’85’ Rapuano ha fischiato il calcio di rigore per i viola per un presunto fallo di Pierotti su Ranieri. Richiamato all’OFR ha poi cambiato la decisione. Secondo l’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi il penalty era da assegnare, ecco le sue parole a Rai Sport: “Ranieri va a contrasto con Pierotti, il direttore di gara è piazzato molto bene e indica il dischetto. Poi il Var Massa, dopo aver rivisto l’azione, manda al monitor il direttore di gara e gli suggerisce di togliere il rigore, perché loro valutano che Ranieri si auto sgambetta e non riceva nessun colpo, ma guardando bene le immagini il ginocchio del giocatore del Lecce colpisce il retrocoscia di Ranieri che poi si auto sgambetta per quel motivo. È evidente il tocco del giocatore del Lecce sulla coscia del giocatore della Fiorentina”.