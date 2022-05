Nazione, idea Romagnoli per la Fiorentina: Pradè ha una grande stima del difensore

Non è solo il centrocampo ad aver bisogno di innesti di qualità. Già, perché la linea difensiva viola dovrà essere rivista, soprattutto se Milenkovic dovesse decidere di non firmare il rinnovo del contratto, in scadenza. Nella passata stagione era dato sicuro partente, salvo poi decidere di rimanere. Potrebbe accadere anche questa volta, ma le percentuali sono però molto basse.

La Fiorentina starebbe pensando ad Alessio Romagnoli, che è con la valigia in mano. Il capitano rossonero saluta il Milan dopo 7 anni, 247 partite, 10 gol e due trofei. E’ in scadenza, ma ancora non ha ancora trovato un accordo con un’altra società. Pare che la Lazio abbia fatto un pensiero. O forse lui, considerate le sue simpatie da bambino. Ma Pradé ha stima infinita nel classe ’95 che potrebbe ben integrarsi con Igor, che pure gioca a sinistra. Ma Romagnoli può essere impiegato in entrambe le posizioni centrali in una difesa a quattro. Lo scrive La Nazione.

