Nazione, Fiorentina su Romagnoli, la Lazio è in pressing ma i viola offrono un contratto più lungo

La Lazio ha alzato l’offerta per Romagnoli che si avvicina alle richieste dello svincolato di lusso, ma la Fiorentina continua a monitorare il centrale di difesa, sondato anche dal Monza. Sono i viola però la vera alternativa ai biancocelesti. Un corteggiamento che la Fiorentina aveva iniziato in tempi non sospetti, provando a ingolosire l’ex capitano rossonero; l’inserimento della Lazio ha scompaginato i piani viola. La base della trattativa sarebbe intorno ai 2,5 milioni, anche se la richiesta è di tre. I biancocelesti hanno messo sul piatto un robusto aumento, mentre la Fiorentina potrebbe prospettare a Romagnoli un contratto più lungo. I dirigenti viola stanno cercando un difensore mancino anche per cautelarsi nel caso, invece, dovesse esserci un inserimento ’pesante’ nel Napoli per Igor che avrebbe individuato nel brasiliano il sostituto di Koulibaly, se dovesse lasciare gli azzurri. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA ANNUNCIA: “ITALIANO, L’INCONTRO DECISIVO PER IL RINNOVO NON C’È ANCORA STATO”