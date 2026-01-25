25 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Comunicato Lazio: salta Romagnoli all’Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?

Calciomercato

Comunicato Lazio: salta Romagnoli all’Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?

Mirko Carmignani

25 Gennaio · 15:09

Aggiornamento: 25 Gennaio 2026 · 15:11

TAG:

FiorentinaLazioRanieriRomagnoli

Condividi:

di

Il club biancoceleste ha messo fuori dal mercato Romagnoli, ciò potrebbe allontanare il centrale viola da Roma

Il centrale biancoceleste Alessio Romagnoli sembrava ad un passo dal club qatariota dell’Al-Sadd di Roberto Mancini, ma il club laziale ha recentemente pubblicato un comunicato nel quale allontana la cessione del difensore che era ormai una formalità. Infatti, la Lazio non intende cedere Romagnoli che resta nella Capitale, nonostante abbia manifestato ampiamente il desiderio di andarsene.

Questa decisione potrebbe allontanare Luca Ranieri dalla Lazio che lo aveva sondato per sostituire l’ex Milan, ma questo comunicato potrebbe impedire a Ranieri di andare a Roma con il Torino di Baroni che resta in pole position per acquisire l’ex capitano viola in uscita.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio