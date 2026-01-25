Comunicato Lazio: salta Romagnoli all’Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?

Il centrale biancoceleste Alessio Romagnoli sembrava ad un passo dal club qatariota dell’Al-Sadd di Roberto Mancini, ma il club laziale ha recentemente pubblicato un comunicato nel quale allontana la cessione del difensore che era ormai una formalità. Infatti, la Lazio non intende cedere Romagnoli che resta nella Capitale, nonostante abbia manifestato ampiamente il desiderio di andarsene.

Questa decisione potrebbe allontanare Luca Ranieri dalla Lazio che lo aveva sondato per sostituire l’ex Milan, ma questo comunicato potrebbe impedire a Ranieri di andare a Roma con il Torino di Baroni che resta in pole position per acquisire l’ex capitano viola in uscita.