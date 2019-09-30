Pellegatti: "Ribery ha umiliato Musacchio e Romagnoli, lo avevano definito sul viale del tramonto e invece..."

Il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato in questo modo ai microfoni di calciomercato.com:“Aveva ragione Marco Giampaolo. Forse. Aveva ragione quando ha schierato i suoi giocatori e i suoi...

Il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato in questo modo ai microfoni di calciomercato.com:

“Aveva ragione Marco Giampaolo. Forse. Aveva ragione quando ha schierato i suoi giocatori e i suoi schemi. Milan non bello, Milan con una manovra farraginosa, Milan poco produttivo, ma non una squadra completamente allo sbando come quella vista a San Siro contro la Fiorentina.

I giovani, troppi giovani, devono essere inseriti in un impianto che funziona, altrimenti rischiano di naufragare come è successo a Bennacer e a Hernandez. Irriconoscibili Calhanoglu e Calabria, riconoscibile invece Piatek, il solito Piatek del quale avevo già sottolineato l’inconsistenza che dura da sei mesi. Kessié, titolare della Costa d’Avorio, vaga per il campo. I due centrali sono stati irrisi da Ribery, lasciato libero dal Bayern Monaco, perché considerato un attaccante sul viale del tramonto"