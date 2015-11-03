Notizie Musacchio Fiorentina

Milan, Musacchio e Calhanoglu di nuovo in gruppo. Entrambi disponibili per Firenze. Out Kjaer
20 febbraio 2020 14:29
Qui Milan: Musacchio infortunato al polpaccio, Kjaer alla coscia. Saltano Firenze?
18 febbraio 2020 18:04
Pellegatti: "Ribery ha umiliato Musacchio e Romagnoli, lo avevano definito sul viale del tramonto e invece..."
30 settembre 2019 18:59
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29 settembre 2019 22:46
Musacchio, out dalle 6 alle 8 settimane. Può saltare la Fiorentina
09 novembre 2018 19:30
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