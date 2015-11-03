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Notizie Musacchio Fiorentina

Milan, Musacchio e Calhanoglu di nuovo in gruppo. Entrambi disponibili per Firenze. Out Kjaer

20 febbraio 2020 14:29

Qui Milan: Musacchio infortunato al polpaccio, Kjaer alla coscia. Saltano Firenze?

18 febbraio 2020 18:04

Pellegatti: "Ribery ha umiliato Musacchio e Romagnoli, lo avevano definito sul viale del tramonto e invece..."

30 settembre 2019 18:59

Musacchio lascia in 10 il Milan: decisivo l'intervento dal VAR

29 settembre 2019 22:46

Musacchio, out dalle 6 alle 8 settimane. Può saltare la Fiorentina

09 novembre 2018 19:30

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