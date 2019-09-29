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Musacchio lascia in 10 il Milan: decisivo l'intervento dal VAR

Rimane in 10 il Milan al 55' della ripresa. Dopo la palla recuperata da Ribery a centrocampo, Musacchio entra in scivolata e colpisce il francese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 22:46
Musacchio lascia in 10 il Milan: decisivo l'intervento dal VAR - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Giacomelli
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Rimane in 10 il Milan al 55' della ripresa. Dopo la palla recuperata da Ribery a centrocampo, Musacchio entra in scivolata e colpisce il francese. Dopo un consulto del VAR, Giacomelli decide di estrarre il cartellino rosso. Decisivo il piede a martello dell'argentino, che ha condizionato la decisione dell'arbitro.

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