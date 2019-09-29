Musacchio lascia in 10 il Milan: decisivo l'intervento dal VAR
Rimane in 10 il Milan al 55' della ripresa. Dopo la palla recuperata da Ribery a centrocampo, Musacchio entra in scivolata e colpisce il francese
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 22:46
Rimane in 10 il Milan al 55' della ripresa. Dopo la palla recuperata da Ribery a centrocampo, Musacchio entra in scivolata e colpisce il francese. Dopo un consulto del VAR, Giacomelli decide di estrarre il cartellino rosso. Decisivo il piede a martello dell'argentino, che ha condizionato la decisione dell'arbitro.