Labaro Viola

Notizie Pellegatti Fiorentina

Pellegatti: "Domenica per il Milan una partita complicata, la Fiorentina nelle ultime gare è ripartita"

09 gennaio 2026 17:45

Pellegatti: "Mi aspetto che Pioli venga applaudito a San Siro. Ci ha regalato scudetto e grandi atmosfere"

15 ottobre 2025 19:38

Pellegatti: "Ho chiamato un cavallo in onore di Pioli. È assolutamente un cuore viola"

04 ottobre 2024 14:55

Pellegatti: "Se Leao avesse Rui Costa in campo sarebbe davanti al portiere 20 volte a partita"

06 maggio 2024 17:46

Pellegatti: "Domani sarà un grande spettacolo, Firenze è unica quando si unisce nelle difficoltà e le supera sempre"

29 marzo 2024 13:38

Pellegatti: "Cutrone bocciato da Gattuso e in Premier. Ora gli preferiscono Vlahovic, mica Ibrahimovic..."

27 novembre 2020 15:41

Pellegatti: "Il gol annullato ad Ibrahimovic? Hanno sfregiato la Gioconda, esecuzione splendida"

23 febbraio 2020 18:56

Pellegatti: "Ribery ha umiliato Musacchio e Romagnoli, lo avevano definito sul viale del tramonto e invece..."

30 settembre 2019 18:59

"Il fondo del Qatar vuole comprare la Fiorentina perchè innamorati di Firenze. Altro che Roma..."

20 maggio 2019 14:59

Archivio

Esplora l'archivio di Pellegatti

Sett. 2
Sett. 42
Sett. 40 Sett. 19 Sett. 13
Sett. 48 Sett. 8
Sett. 40 Sett. 21