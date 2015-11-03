Notizie Pellegatti Fiorentina

Pellegatti: "Domenica per il Milan una partita complicata, la Fiorentina nelle ultime gare è ripartita"
09 gennaio 2026 17:45
Pellegatti: "Mi aspetto che Pioli venga applaudito a San Siro. Ci ha regalato scudetto e grandi atmosfere"
15 ottobre 2025 19:38
Pellegatti: "Ho chiamato un cavallo in onore di Pioli. È assolutamente un cuore viola"
04 ottobre 2024 14:55
Pellegatti: "Se Leao avesse Rui Costa in campo sarebbe davanti al portiere 20 volte a partita"
06 maggio 2024 17:46
Pellegatti: "Domani sarà un grande spettacolo, Firenze è unica quando si unisce nelle difficoltà e le supera sempre"
29 marzo 2024 13:38
Pellegatti: "Cutrone bocciato da Gattuso e in Premier. Ora gli preferiscono Vlahovic, mica Ibrahimovic..."
27 novembre 2020 15:41
Pellegatti: "Il gol annullato ad Ibrahimovic? Hanno sfregiato la Gioconda, esecuzione splendida"
23 febbraio 2020 18:56
Pellegatti: "Ribery ha umiliato Musacchio e Romagnoli, lo avevano definito sul viale del tramonto e invece..."
30 settembre 2019 18:59
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