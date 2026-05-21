Pellegatti: "Vanoli meriterebbe di restare, ma andrà Grosso alla Fiorentina su scelta di Paratici"

Il giornalista di fede rossonera ha parlato del futuro della panchina viola

A tenere banco in casa Fiorentina è il futuro della guida tecnica, tema commentato ai microfoni di Newssuperscommesse.it dal noto giornalista e opinionista di fede milanista Carlo Pellegatti. Nel valutare l'operato di Paolo Vanoli sulla panchina dei toscani, Pellegatti ha espresso chiaramente la sua visione sul domani del club: “La permanenza di Vanoli o un eventuale cambio di rotta sono legati esclusivamente alle decisioni di Paratici. Dal mio punto di vista, Vanoli si è reso protagonista di un percorso eccellente, guadagnandosi sul campo ogni diritto a una conferma”. Nonostante gli elogi all'attuale mister, il cronista ha voluto lanciare una precisa suggestione per la panchina gigliata in vista del prossimo campionato: “Nonostante tutto, rimango della convinzione che il profilo destinato a guidare la Fiorentina nella prossima stagione possa essere Fabio Grosso”.