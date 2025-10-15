Pellegatti: "Mi aspetto che Pioli venga applaudito a San Siro. Ci ha regalato scudetto e grandi atmosfere"

Ricordo una vittoria contro la Fiorentina che ha regalato lo scudetto ai rossoneri con gol di Rui Costa per i viola e poi reti di Weah, Baggio e Simone. Era il 1995/1996

Carlo Pellegatti, noto tifoso milanista e opinionista sportivo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della sfida di San Siro tra Milan e Fiorentina che si giocherà domenica sera alle 20:45. Queste le sue dichiarazioni: "Come è capitato a Kean di riscontrare un problema fisico in nazionale, la stessa cosa è capitata a Saelemaekers, Pulisic, Estupinan e Rabiot. Il Milan aveva trovato l'equilibrio giusto e adesso dovrà essere bravo Allegri a trovare gli aggiustamenti. Da capire di che tipo sono i vari problemi di Rabiot, se esiste un problema, Pulisic e Salemaekers. Estupinan sembra invece già recuperato".

Che atmosfera si aspetta rispetto al ritorno di Pioli a San Siro?

"Ha fatto solo bene al Milan Pioli. Mi auguro che venga accolto come si deve, ovvero un allenatore che ha regalato grandi atmosfere e giorni meravigliosi. Oltre ad uno scudetto vinto in un duello contro l'Inter. Inoltre Pioli ha portato il Milan in semifinale di Champions League".

Un Milan-Fiorentina che ricorda con piacere?

"Ricordo una vittoria contro la Fiorentina che ha regalato lo scudetto ai rossoneri con gol di Rui Costa per i viola e poi reti di Weah, Baggio e Simone. Era il 1995/1996. Ricordo anche con grande gioia la sconfitta del 1986-1987 perché il Milan giocò una super partita e Landucci fece una grande prestazione con delle parate incredibili. Lì si capì dove sarebbe potuto arrivare il Milan di Sacchi. Poi ricordo una punizione incredibile di Batistuta da dentro l'area".