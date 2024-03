Pellegatti: “Domani sarà un grande spettacolo, Firenze è unica quando si unisce nelle difficoltà e le supera sempre”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti che ha parlato della partita di domani sera tra Fiorentina e Milan: “Sarà una partita particolare, ci sarà grande compattezza nell’ambiente e mi aspetto un grande spettacolo da parte dei tifosi viola che saranno splendidi per ricordare Barone e per omaggiarlo. Mi dispiace molto per quello che è successo perché è la seconda tragedia che colpisce Firenze in pochissimo tempo, si ricorderà anche Astori e Pioli sarà il primo ad applaudire e a commuoversi, Firenze si sa unire come poche e sa superare ogni momento duro.”

Su Pioli: “In tanti lo vogliono mandare via, c’è poco da fare, non sono innamorato di lui, ma è sbagliato dargli addosso perché comunque ha avuto tanti infortuni nella squadra. Pioli ha vinto lo scudetto poi è arrivato secondo e ha conquistato la semifinale di Champions, quest’anno non ha fatto una brutta stagione sinceramente quindi non capisco tutto quest’odio, è difficile fare meglio di lui.”