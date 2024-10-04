Pellegatti: "Ho chiamato un cavallo in onore di Pioli. È assolutamente un cuore viola"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'opinionista del Milan, Carlo Pellegatti, ha così parlato in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina: "Con il Leverkusen il Milan nel primo te...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'opinionista del Milan, Carlo Pellegatti, ha così parlato in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina: "Con il Leverkusen il Milan nel primo tempo è stato poco coraggioso. Poi negli ultimi 30 minuti la squadra rossonera ha dominato. In campionato se riuscisse a vincere a Firenze avrebbe ottenuto 12 punti su 12 in queste quattro partite dopo la prima sosta. Di Leao ti ricordi le super giocate, che sono così belle che ti fanno dimenticare le continue pause. Il portoghese lo chiamo Leaoland, perché quando apre il parco divertimenti è uno spettacolo. Pioli? E' assolutamente un cuore viola. Io auguro al prossimo allenatore del Milan, quello che ha fatto Pioli con noi. Semifinale di Champions, uno Scudetto e due secondi posti. Ho avuto un buonissimo rapporto con lui, vi svelo che il mio cavallo si chiama "Pioli is on fire". Questa sarà la chiave del match di domenica: la difesa del Milan dovrà essere più brava dell'attacco della Fiorentina".

ENNESIMA PROVA D’AMORE DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA: FRANCHI SOLD OUT CONTRO IL MILAN

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