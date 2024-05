Pellegatti: “Se Leao avesse Rui Costa in campo sarebbe davanti al portiere 20 volte a partita”

Carlo Pellegatti, firma e voce storica legata al Milan, ha parlato a Pressing dei problemi di Leao, fischiato dai tifosi rossoneri, queste le sue parole:

“So che sto citando un grandissimo ma se Leao avesse Rui Costa sarebbe in porta 20 volte a partita, è uno che detta la giocata un sacco di volte in ogni gara ma non gliela danno mai. Servono le imbucate e a Leao manca chi gli dà la palla in un certo modo”

