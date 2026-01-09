9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:59

Pellegatti: "Domenica per il Milan una partita complicata, la Fiorentina nelle ultime gare è ripartita"

Pellegatti: “Domenica per il Milan una partita complicata, la Fiorentina nelle ultime gare è ripartita”

9 Gennaio

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 17:45

Il noto giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, si proietta alla gara di domenica tra Fiorentina e Milan

Il noto giornalista e tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, ha parlato a Radio Bruno, durate il Pentasport, avvicinandosi alla gara di domenica tra Fiorentina e Milan: “Il Milan con le squadre di bassa classifica soffre sempre, quest’anno è andata meglio anche se contro il Genoa ha tirato 33 volte e alla fine ha pareggiato rischiando di perdere”.

L‘alone di rassegnazione intorno alla Fiorentina è passato. Ho visto una squadra che ha creduto nei propri mezzi contro la Lazio. Brava la società a confermare Vanoli. Quella di Firenze per il Milan sarà sempre una partita complicata, di sicuro il divario tecnico tra le due squadre non è rappresentato dai punti che le dividono in classifica”.

