Pellegatti: “Domenica per il Milan una partita complicata, la Fiorentina nelle ultime gare è ripartita”

Il noto giornalista e tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, ha parlato a Radio Bruno, durate il Pentasport, avvicinandosi alla gara di domenica tra Fiorentina e Milan: “Il Milan con le squadre di bassa classifica soffre sempre, quest’anno è andata meglio anche se contro il Genoa ha tirato 33 volte e alla fine ha pareggiato rischiando di perdere”.

“L‘alone di rassegnazione intorno alla Fiorentina è passato. Ho visto una squadra che ha creduto nei propri mezzi contro la Lazio. Brava la società a confermare Vanoli. Quella di Firenze per il Milan sarà sempre una partita complicata, di sicuro il divario tecnico tra le due squadre non è rappresentato dai punti che le dividono in classifica”.