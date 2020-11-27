Pellegatti: "Cutrone bocciato da Gattuso e in Premier. Ora gli preferiscono Vlahovic, mica Ibrahimovic..."

Carlo Pellegatti, voce storica del Milan a Sport Mediaset, ha analizzato Milan e Fiorentina a due giorni dalla sfida di San Siro

Il giornalista di Mediaset ed esperto di Milan, Carlo Pellegatti ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole a due giorni dalla sfida tra Milan e Fiorentina:

"Ieri in Europa League ho visto una squadra cresciuta anche senza Ibrahimovic, ma bisogna dire che Pioli ha pensato anche alla partita di campionato contro i viola come dimostrano le sostituzioni di Chalanoglu e di Rebic. Su Cutrone bisogna dire che già al Milan voleva più spazio, ma Gattuso non lo faceva giocare e disse che certi atteggiamenti di Cutrone non gli erano piaciuti. Anche in Premier League ha fatto panchina. Stessa cosa alla Fiorentina, e non mi pare che adesso la stia facendo la panchina a Ibrahimovic ma a Vlahovic. Non lo vediamo più al suo livello dal primo anno del Milan.."

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