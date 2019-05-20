"Il fondo del Qatar vuole comprare la Fiorentina perchè innamorati di Firenze. Altro che Roma..."
Il giornalista di Mediaset Carlo Pellegatti ha parlato al Memorial Niccolò Galli, queste le sue parole:"Parlando con un ex dirigente del Milan mi ha detto che il fondo del Qatar non vuole la Roma ma l...
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2019 14:59
Il giornalista di Mediaset Carlo Pellegatti ha parlato al Memorial Niccolò Galli, queste le sue parole:
"Parlando con un ex dirigente del Milan mi ha detto che il fondo del Qatar non vuole la Roma ma la Fiorentina, perché innamorati di Firenze e per questi piacerebbe investire nella squadra viola. Vorrebbero a tutti i costi investire in una squadra italiana. Loro avrebbero puntato fortemente sulla Fiorentina perché innamorati di Firenze. Il valore? 200 milioni non di più"