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"Il fondo del Qatar vuole comprare la Fiorentina perchè innamorati di Firenze. Altro che Roma..."

Il giornalista di Mediaset Carlo Pellegatti ha parlato al Memorial Niccolò Galli, queste le sue parole:"Parlando con un ex dirigente del Milan mi ha detto che il fondo del Qatar non vuole la Roma ma l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2019 14:59
"Il fondo del Qatar vuole comprare la Fiorentina perchè innamorati di Firenze. Altro che Roma..." -
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Il giornalista di Mediaset Carlo Pellegatti ha parlato al Memorial Niccolò Galli, queste le sue parole:

"Parlando con un ex dirigente del Milan mi ha detto che il fondo del Qatar non vuole la Roma ma la Fiorentina, perché innamorati di Firenze e per questi piacerebbe investire nella squadra viola. Vorrebbero a tutti i costi investire in una squadra italiana. Loro avrebbero puntato fortemente sulla Fiorentina perché innamorati di Firenze. Il valore? 200 milioni non di più"

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