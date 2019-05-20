"Il fondo del Qatar vuole comprare la Fiorentina perchè innamorati di Firenze. Altro che Roma..."

Il giornalista di Mediaset Carlo Pellegatti ha parlato al Memorial Niccolò Galli, queste le sue parole:"Parlando con un ex dirigente del Milan mi ha detto che il fondo del Qatar non vuole la Roma ma l...

Il giornalista di Mediaset Carlo Pellegatti ha parlato al Memorial Niccolò Galli, queste le sue parole:

"Parlando con un ex dirigente del Milan mi ha detto che il fondo del Qatar non vuole la Roma ma la Fiorentina, perché innamorati di Firenze e per questi piacerebbe investire nella squadra viola. Vorrebbero a tutti i costi investire in una squadra italiana. Loro avrebbero puntato fortemente sulla Fiorentina perché innamorati di Firenze. Il valore? 200 milioni non di più"