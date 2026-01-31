Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri

L'ex capitano viola è vicino a restare alla Fiorentina fino alla fine della stagione a causa della permanenza di Romagnoli

Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Alessio Romagnoli resterà alla Lazio perché il mercato del Qatar chiude oggi e l'Al Sadd non ha trovato l'accordo con i biancocelesti, pertanto la squadra di Sarri non ha bisogno di andare su un sostituto, sfuma di conseguenza la possibilità per l'ex capitano viola Luca Ranieri di andare nella Capitale. Il giocatore viola resta sempre più vicino ad una permanenza alla Fiorentina almeno fino a giugno.