Da Roma, Romagnoli rifiuta Fiorentina e Monza. L’ex capitano del Milan vuole solo la Lazio

Alessio Romagnoli vuole solo la Lazio. Stando a quanto riportato da Il Tempo, il centrale in scadenza di contratto col Milan ha declinato tutte le offerte ed attende l’affondo decisivo del club biancoceleste per sbarcare a Roma: mancano infatti solo gli ultimi dettagli per l’accordo definitivo. Da Formello sono convinti che l’affare alla fine si farà, ma tutto dipende da Acerbi. L’uscita dell’ex Sassuolo potrebbe risolversi nel giro di due settimane. Sbloccata la sua partenza, la Lazio tessererà lo svincolato Romagnoli. La distanza tra le parti osi è assottigliata: l’ultima proposta del club di Lotito è di 2,7 milioni più bonus a fronte della richiesta di 3 milioni avanzata dall’ex capitano rossonero. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il giocatore avrebbe rifiutato il corteggiamento di Monza e Fiorentina.