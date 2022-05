Nazione, Romagnoli-Fiorentina? I viola puntano su un lungo contratto. La Lazio resta in pressing

La Lazio è andata in pressing alto, come l’ingaggio che Romagnoli vorrebbe: tre milioni di euro, si dice. E il club di Lotito al momento non ha affondato il colpo. Non che la Fiorentina sia disposta ad arrivare a una cifra del genere, ma potrebbe mettere sul piatto un contratto più lungo rispetto a quello biancoceleste, magari con bonus aggiuntivi. Ecco perché ancora non è arrivata la fumata bianca tra il difensore in uscita dal Milan e i biancocelesti. La Fiorentina resta vigile, mentre il Milan potrebbe addirittura rientrare in gioco con il passaggio di proprietà.

Già, perchè il nuovo corso rossonero potrebbe cambiare strategia rispetto a quanto due giorni fa pareva sigillato: divorzio consumato anche un po’ a sorpresa, ma come detto gli scenari adesso sono profondamente cambiati da quando le due parti decisero di non continuare. Insomma, le opzioni per quello che è stato fino a pochi giorni fa il capitano rossonero sono decisamente aumentate. La Lazio resta l’interlocutore principale, ma la Fiorentina ci sta provando, anche perché il 13 arriverebbe a parametro zero, pesando solo come stipendio sul bilancio viola. Lo scrive La Nazione.

