Polveriera Lazio, duro scontro tra Romagnoli e Lotito: "Sono 3 anni che mi prendi in giro"

Per qualcuno un tentativo last minute, per altri una mossa di strategia. leri pomeriggio, scrive Il Messaggero, Claudio Lotito e Alessio Romagnoli sono stati protagonisti di un ultimo confronto a Form...

Per qualcuno un tentativo last minute, per altri una mossa di strategia. leri pomeriggio, scrive Il Messaggero, Claudio Lotito e Alessio Romagnoli sono stati protagonisti di un ultimo confronto a Formello. Nella forma, il presidente biancoceleste ha messo sul piatto un'ultima proposta di rinnovo del contratto. Nella sostanza, sono volate parole grosse con il difensore centrale, pronto a fare armi e bagagli per trasferirsi all'Al-Sadd di Roberto Mancini.

"Sono tre anni che mi prendi in giro". Sarebbe questo il succo, secondo il quotidiano, di quello che Romagnoli - che in Qatar firmerà un triennale da 6 milioni di euro a stagione - avrebbe replicato a Lotito. Che, a sua volta, gli avrebbe detto: "Allora vai da Sarri, che non vuole perderti, e digli che ti ho offerto il prolungamento e che vuoi andare via". Più o meno quello che succederà, anche se lo stesso quotidiano legge questa proposta di Lotito come il tentativo di scaricare sul centrale le colpe per la separazione, ormai imminente, del rapporto - che ha portato Romagnoli alla Lazio dal 2022, con 144 presenze in biancoceleste.

Nella giornata di oggi, il difensore ribadirà la propria intenzione e dovrebbe ottenere il via libera definitivo della società. Possibile - è la speranza di Sarri - che conceda un'ultima presenza con il Lecce, un po' come successo con Guendouzi, anche se Romagnoli non è comunque al meglio fisicamente. Quanto a Lotito, a Formello avrebbe tenuto un discorso alla squadra, ribadendo l'intenzione di puntare all'Europa. Mentre lo smantellamento, con Mandas prossimo a legarsi al Bournemouth, prosegue. Lo scrive Tuttomercatoweb