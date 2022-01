Graziani: “Adesso non scambierei Milenkovic con Romagnoli, il serbo ti dà più garanzie fisiche”

Cicco Graziani, all’interno del suo intervento a Radio Bruno (LEGGI QUI LE SUE PAROLE) ha parlato anche di un possibile arrivo alla Fiorentina di Romagnoli, le sue parole

“Romagnoli potrebbe interessare alla Fiorentina, ci vai a parlare e vedi cosa si può fare, potrebbe essere un acquisto importante, Acerbi credo abbia offerte di squadre più importanti, io ad oggi non farei mai lo scambio Milenkovic Romagnoli perchè il serbo ti dà maggiori garanzie fisiche in questo momento, magari in estate potrebbe essere un’idea. Adesso resto dell’idea che non ci sia bisogno di toccare questa squadra che sta andando bene cosi” conclude Graziani.