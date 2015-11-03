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Notizie Gabbia Fiorentina

Sabatini incorona Vlahovic: "È il nuovo Ibrahimovic. In certe serate non lo ferma nessuno"

22 novembre 2021 22:35

Gabbia strapazzato da Vlahovic, i tifosi del Milan gli danno la colpa, la fidanzata: "Ignoranti"

22 novembre 2021 19:08

Kjaer: "Non c'è stata un'azione o un gol che mi fa dire alla Fiorentina che sono stati bravi"

20 novembre 2021 23:51

Gazzetta, la Fiorentina vuole Gabbia ma per il Milan è incedibile. I viola sparano alto per Milenkovic

03 settembre 2020 10:14

Sky, Gabbia sarà titolare nel Milan a Firenze, Rebic in attacco con Ibrahimovic

21 febbraio 2020 18:53

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