Notizie Gabbia Fiorentina

Sabatini incorona Vlahovic: "È il nuovo Ibrahimovic. In certe serate non lo ferma nessuno"
22 novembre 2021 22:35
Gabbia strapazzato da Vlahovic, i tifosi del Milan gli danno la colpa, la fidanzata: "Ignoranti"
22 novembre 2021 19:08
Kjaer: "Non c'è stata un'azione o un gol che mi fa dire alla Fiorentina che sono stati bravi"
20 novembre 2021 23:51
Gazzetta, la Fiorentina vuole Gabbia ma per il Milan è incedibile. I viola sparano alto per Milenkovic
03 settembre 2020 10:14
Sky, Gabbia sarà titolare nel Milan a Firenze, Rebic in attacco con Ibrahimovic
21 febbraio 2020 18:53
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