Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di Stefano Pioli per la partita di domani sera contro la Fiorentina. In verità sono pochi i dubbi dell’allenatore rossonero, con un unico ballottaggio che è quello fra i due terzini destri: al momento Conti è in vantaggio su Calabria. Gabbia dovrebbe invece esordire da titolare. Di seguito la formazione completa: Donnarumma G; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Milannews.com