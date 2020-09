Gazzetta, la Fiorentina vuole Gabbia ma per il Milan è incedibile. I viola sparano alto per Milenkovic

Il Milan sul mercato si sta muovendo per rinforzare la propria rosa. A proposito di investimenti a lungo termine, Maldini e Massara continuano a guardarsi intorno in cerca di opportunità per la difesa. Milenkovic resta il profilo più gradito ma la richiesta della Fiorentina non è nelle corde del club, così come non è praticabile al momento la pista che porta al Saint-Etienne per Wesley Fofana, 19enne di grande talento. Non è in vendita, sponda Milan, nemmeno Matteo Gabbia, per il quale sono arrivate offerte sia dal Genoa che dalla Fiorentina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

EMENDAMENTO “SBLOCCASTADI” IL 15 SETTEMBRE IL VERDETTO. RESTYLING FRANCHI? SCAVALCATA LA SOPRINTENDENZA