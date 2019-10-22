Marchetti: "Mi viene da dire: perché non prendere a gennaio Ibrahimovic alla Fiorentina?!
Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato TMW Radio del futuro di Ibrahimovic: "Il suo futuro è un mistero! Al Napoli ci sono troppi attaccanti e l’Inter non sembra averne bisogno. Mi vie...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 11:05
Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato TMW Radio del futuro di Ibrahimovic: "Il suo futuro è un mistero! Al Napoli ci sono troppi attaccanti e l’Inter non sembra averne bisogno. Mi viene da dire: perché non venire alla Fiorentina?!".