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Marchetti: "Mi viene da dire: perché non prendere a gennaio Ibrahimovic alla Fiorentina?!

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato TMW Radio del futuro di Ibrahimovic: "Il suo futuro è un mistero! Al Napoli ci sono troppi attaccanti e l’Inter non sembra averne bisogno. Mi vie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 11:05
Marchetti: "Mi viene da dire: perché non prendere a gennaio Ibrahimovic alla Fiorentina?! -
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Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato TMW Radio del futuro di Ibrahimovic: "Il suo futuro è un mistero! Al Napoli ci sono troppi attaccanti e l’Inter non sembra averne bisogno. Mi viene da dire: perché non venire alla Fiorentina?!".

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