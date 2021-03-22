Eysseric non ci sta e grida "Vergognoso" per il fallo di Ibrahimovic su Pezzella, prima del gol del Milan

Il giocatore francese con una storia su Instagram ha espresso la sua indignazione verso la decisione dell'arbitro di non annullare il gol di Ibra, per precedente fallo

Al 9' del primo tempo della sfida, il Milan è passato in vantaggio contro la Fiorentina per il gol di Zlatan Ibrahimovic, tenuto in linea da Martinez Quarta. L'attaccante svedese però, si è liberato della marcatura di German Pezzella, spostandolo fisicamente, in modo non troppo regolare, anzi piuttosto energico. Per l'arbitro comunque un intervento considerato regolare visto che ha assegnato il gol del vantaggio ai rossoneri.

"Vergognoso", si legge questa mattina nella storia pubblicata su Instagram da Valentin Eysseric, la quale contiene un breve spezzone. Il francese ha accompagnato la scritta da una faccina con il sopracciglio alzato ed una arrabbiata. Segno che, come tanti altri, il giocatore viola non ha ancora digerito l'episodio Pezzella-Ribery, prima del gol.

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