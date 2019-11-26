Dietrofront Ibrahimovic, niente Hammarby: solo possibili rapporti commerciali

econdo quanto riportato da Sky Sport, non ci sarebbero possibilità che Zlatan Ibrahimovic vada all'Hammarby. L’attaccante svedese – si legge sul sito della nota piattaforma televisiva – ha pubblicato...

econdo quanto riportato da Sky Sport, non ci sarebbero possibilità che Zlatan Ibrahimovic vada all'Hammarby. L’attaccante svedese – si legge sul sito della nota piattaforma televisiva – ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video con la maglia del club svedese, club di prima divisione svedese, con il suo nome stampato sulla schiena. Un post che ha fatto il giro del mondo e che è subito sembrato un indizio sulla prossima destinazione di Ibra. Ma l’Hammarby in realtà non sarà la prossima squadra del fuoriclasse svedese.

Su questo non ci sono dubbi, ma non si può invece escludere che nel prossimo futuro ci possano essere rapporti commerciali tra il club svedese e la famiglia Ibrahimovic. Il futuro immediato del fuoriclasse svedese interessa molti club, anche italiani, come riportato nelle scorse settimane. Milan e Bologna su tutte, ma anche il Napoli. Fuori dalla corsa si è tirato il Tottenham.

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