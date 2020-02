Vlahovic va di corsa e non intende di certo fermarsi. Figurarsi poi sabato prossimo quando al Franchi arriverà il Milan e lui si troverà al cospetto di uno dei suoi idoli, Ibrahimovic. “Zlatan è un giocatore che amo, come pure Ronaldo e Lewandowski. Li guardo e li studio. E se invece devo pensare a qualche attaccante che ho apprezzato nei video vi dico senza ombra di dubbio Van Basten”. Inevitabili dunque l’interesse montante da parte dei maggiori club in Italia (Roma e Napoli ma non solo) e all’estero, specie in Premier. Prima di rientrare negli Stati Uniti il patron Comisso è stato chiaro: ha intimato a Barone e a Pradè di allungare al più presto il contratto di Vlahovic in scadenza nel 2023. Detto e fatto: i dirigenti viola hanno già contattato l’agente dell’attaccante, Darko Ristic, sempre più inondato di telefonate, e messo in agenda un incontro entro metà marzo. Obiettivo blindare per altre due stagioni il nuovo Ibrahimovic. A riportarlo è Tuttosport.