Galli: "Ibrahimovic? È da tempo che lo vorrei alla Fiorentina. Chiesa ha tutto per diventare un top"

L'ex portiere viola Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:"Non so che Fiorentina sceglierà Montella per Verona. L’assenza di Castrovilli sarà pesante, vedo il...

L'ex portiere viola Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:

"Non so che Fiorentina sceglierà Montella per Verona. L’assenza di Castrovilli sarà pesante, vedo il suo ruolo coperto da Benassi. Tutto è legato alle scelte del mister, che poi a fine partita spiegherà la gestione dei giocatori. La posizione di Chiesa? Per le sue caratteristiche io lo farei sempre giocare nei tre davanti, ma come esterno e non come prima punta. Ha tiro, dribbling e velocità. Obbligatoriamente lui deve crescere nelle letture: anche con l’Italia ha sbagliato due decisioni. Ha tutte le caratteristiche per diventare un top".

"Ibrahimovic? E’ da tempo che lo vorrei alla Fiorentina. E’ uno che alza il livello dello spogliatoio, in campo sprona, stimola e incita i compagni per fargli crescere".