Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic non resterà al Milan. L’amarezza al momento è tanta, ma Ibra non ha voglia di chiudere la carriera così. Si sente ancora in forma, non vuole smettere di giocare, adesso il mondo è sconquassato e lo sa lui come lo sanno tutti: proprio per questo sta ripensando a tanti progetti, smettere così non gli piace, non è da Zlatan. E se vuole continuare, ha un solo paese in testa, l’Italia. Ha affrontato tante sfide e alla fine deciderà da solo. Chissà se tra le possibilità di permanenza in Italia ci sia anche la Fiorentina, dato che alle possibili nuove destinazioni italiane vanno sicuramente esclusi club come Inter e Juventus. Staremo a vedere.