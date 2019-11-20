Viviano: "Ibrahimovic l'avrei visto bene in viola con Ribery, alla Fiorentina manca solo un centravanti"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dall'ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia: "Lo avrei visto bene in viola c...

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dall'ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia: "Lo avrei visto bene in viola con Ribery, ma non mi risulta che lo desiderino. La Fiorentina ha tutto tranne il centravanti mentre gli altri club ce l'hanno anche se il Bologna gioca con Palacio come falso nove e Santander. Beh tra quest'ultimo e Ibra il paragone non si può fare, è un giocatore anche diverso"