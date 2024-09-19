Che caos al Milan: Ibrahimovic sta pensando di esonerare Fonseca subito per dare la scossa prima del derby

Ore calde in casa Milan, l'avvio flop della squadra rossonera può costare caso al nuovo tecnico Fonseca. Decide Ibrahimovic

La temperatura è decisamente molto alta in casa Milan dopo la lezione subita dal Liverpool. Sul banco degli imputati sono finiti i giocatori, ma soprattutto Fonseca: il club rossonero sta valutando la possibilità di cambiare la conduzione tecnica. Al tecnico portoghese dovrebbe essere concessa una prova d’appello quasi disperata domenica sera contro l’Inter nel derby, ma tra le possibilità che la dirigenza sta valutando in queste ore c’è anche quella di una ribaltone immediato per provare a dare una scossa all’ambiente.

Intorno alle ore 11, Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Milanello per provare a capire come la squadra ha reagito alla contestazione dei tifosi nell’ultima gara di Champions League. Il senior advisor di AC Milan si è intrattenuto per una ventina di minuti negli spogliatoi con Hernández e compagni con il chiaro intento di provare ad animare un gruppo che non sta reagendo come dovrebbe alle difficoltà in questo avvio di stagione.Fonseca è un allenatore in difficoltà in questo momento.

L’ex Lille sa che solo una grande vittoria nel derby potrebbe salvarlo dal l’esonero. Resta da capire se gli verrà concessa quest’ultima opportunità: la decisione verrà presa da Ibrahimovic con il quale ci sono state delle incomprensioni negli ultimi giorni. L’eventuale conferma a tempo del tecnico portoghese potrebbe essere favorita dal casting ancora aperto per l’eventuale successore: il Milan, eventualmente, non può sbagliare la seconda scelta consecutiva. Lo scrive Calciomercato.com

RETROSCENA MANGALA

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