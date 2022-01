Nessuno meglio di Biraghi in Europa per numero di gol su punizione, Cristiano supera Ibrahimovic

Con la doppietta da calcio piazzato rifilata al Genoa, Cristiano Biraghi balza in testa alla classifica stagionale che prende in considerazione i top-5 campionati europei. I dati Opta comprendono tutti i giocatori che hanno segnato almeno due punizioni quest’anno

JAMES WARD-PROWSE (Southampton): 2 gol su punizione

vs Crystal Palace, 15 dicembre 2021

vs Wolverhampton, 15 gennaio 2022

FARID BOULAYA (Metz): 2 gol su punizione

vs St Etienne, 30 ottobre 2021

vs Lorient, 12 dicembre 2021

DIMITRI PAYET (Marsiglia): 2 gol su punizione

vs Montpellier, 8 agosto 2021

vs Lens, 26 settembre 2021

LORENZO PELLEGRINI (Roma): 2 gol su punizione

vs Cagliari, 27 ottobre 2021

vs Juventus, 9 gennaio 2022

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Milan): 2 gol su punizione

vs Roma, 31 ottobre 2021

vs Genoa, 1 dicembre 2021

TEJI SAVANIER (Montpellier): 3 gol su punizione

vs Lorient, 22 agosto 2021

vs Metz, 1 dicembre 2021

vs Angers, 22 dicembre 2021

CRISTIANO BIRAGHI (Fiorentina): 3 gol su punizione

vs Bologna, 5 dicembre 2021

vs Genoa, 17 gennaio 2022

vs Genoa, 17 gennaio 2022

Dal 2016/17 in avanti l’unico giocatore a fare meglio di Biraghi in una stagione di Serie A è stato Sergej Milinkovic-Savic (4 nella scorsa stagione), mentre dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questi dati) solo Sinisa Mihajlovic ha fatto meglio tra i difensori (4 nel 2004/05). Lo riporta Sky Sport

“ORSATO HA FATTO LO STESSO ERRORE HA FAVORE DELLA JUVENTUS”